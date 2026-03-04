Performance poétique: Radio fréquence monde Centre du Patrimoine Arménien Valence

Performance poétique: Radio fréquence monde Centre du Patrimoine Arménien Valence mercredi 10 juin 2026.

Performance poétique: Radio fréquence monde

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:30:00
fin : 2026-06-10 18:30:00

Date(s) :
2026-06-10

Performance poétique tout public dès 12 ans
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00  contact@le-cpa.com

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English :

Poetic performance ages 12 and up

L’événement Performance poétique: Radio fréquence monde Valence a été mis à jour le 2026-03-20 par Valence Romans Tourisme

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