Performance poétique: Radio fréquence monde Centre du Patrimoine Arménien Valence
Performance poétique: Radio fréquence monde Centre du Patrimoine Arménien Valence mercredi 10 juin 2026.
Performance poétique: Radio fréquence monde
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:30:00
fin : 2026-06-10 18:30:00
Date(s) :
2026-06-10
Performance poétique tout public dès 12 ans
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
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English :
Poetic performance ages 12 and up
L’événement Performance poétique: Radio fréquence monde Valence a été mis à jour le 2026-03-20 par Valence Romans Tourisme