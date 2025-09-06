Performance poétique « Tulipe et Farces » de Anna Gianferrari Librairie-Cave à vins « O Coquin de Sort » Nexon

Performance poétique « Tulipe et Farces » de Anna Gianferrari

Librairie-Cave à vins « O Coquin de Sort » 7 rue Pasteur Nexon Haute-Vienne

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

TULIPE et FARCES, un poème visuel de Anna Gianferrari

Artiste pluridisciplinaire, Anna Gianferrari est diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Limoges. Venue à Nexon, en 2023, à l’occasion de sa création Parade pour le festival multi-piste à Nexon, nous sommes ravis de l’accueillir pour sa dernière création « Tulipe et Farces ».

Poème visuel, ritournelle douce et clownesque, « Tulipe et Farces » est une exploration de gestes sensuels, sensoriels et naïvement séducteurs entre un corps, un paysage et un public. Cette performance est la continuité de son recueil de poésie « Tulipe et Fesses », premier ouvrage de la collection Le Moteur Amour. Cette collection réunit des textes qui questionnent et investissent les rhétoriques amoureuses anciennes ou nouvelles, publiée aux éditions Impression en Limousin. .

Librairie-Cave à vins « O Coquin de Sort » 7 rue Pasteur Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 35 64 o-coquin-de-sort@orange.fr

