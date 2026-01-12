PERFORMANCE & RENCONTRE AMANDA RIGHETTI, CIRCASSIENNE Aire-sur-l’Adour
La Maternité… Vaste sujet qui me hante depuis maintenant 6 ans, moment où ma fille est arrivée sur Terre. Après deux spectacles sur cette thématique, je me lance en solo pour approfondir les pistes, trouver l’angle d’attaque que je veux donner. Cette pièce aborde les premières années de maternité comme moment de solitude, de perte de liberté, de transformation du corps et de place nouvelle dans la société. Cette thématique sera abordée à travers le rire et la légèreté tout en pointant du doigt des sujets sensibles.
Performance circassienne autour du spectacle en cours de création Mère.
En partenariat avec la Maison des familles et des 1000 premiers jours
JEUDI 26 MARS 18H30 Performance suivie d’un échange autour d’un apéritif auberge espagnole.
Médiathèques CCAA Aire sur l’Adour
Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
