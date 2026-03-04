Performance rencontre avec Alevtina Kakhidze, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Performance rencontre avec Alevtina Kakhidze Jeudi 19 mars, 19h15 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, Sans réservation et dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T19:15:00+01:00 – 2026-03-19T20:15:00+01:00

Fin : 2026-03-19T19:15:00+01:00 – 2026-03-19T20:15:00+01:00

Dans le cadre du dialogue engagé entre le Frac des Pays de la Loire et le musée autour de l’exposition Plants and People, présentée dans les deux lieux, le musée reçoit l’artiste Alevtina Kakhidze et la commissaire et chercheuse Natalia Matsenko pour une performance artistique suivie d’une rencontre. Ensemble, elles proposent une réflexion sur la création contemporaine en Ukraine, les enjeux écologiques et politiques qui la traversent, ainsi que sur la place des artistes dans un contexte de guerre et de résilience.

Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/

Dans le cadre du dialogue engagé entre le Frac des Pays de la Loire et le musée autour de l’exposition Plants and People

Alevtina Kakhidze by_ameliebrunels