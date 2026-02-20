Performance Rose Tangos | Pop Women Festival Maison Commune du Chemin Vert Reims
Performance Rose Tangos | Pop Women Festival Maison Commune du Chemin Vert Reims samedi 7 mars 2026.
Performance Rose Tangos | Pop Women Festival
Maison Commune du Chemin Vert 11 Place du 11 Novembre Reims Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Tout public
Rose Tangos est un chœur de femmes qui transforme l’expérience du cancer du sein en récit collectif. Trois comédiennes professionnelles et quatre patientes-comédiennes croisent leurs voix pour dire la peur, la colère, la fatigue… mais aussi la force, la résistance et la vie qui continue.
Spectacle de chair et de voix, il mêle danse, cris et rires pour créer un espace où l’intime devient collectif, un geste fort, sensible et profondément politique sur le corps, la sororité et la transformation. .
Maison Commune du Chemin Vert 11 Place du 11 Novembre Reims 51100 Marne Grand Est
