Performance Rose Tangos | Pop Women Festival Maison Commune du Chemin Vert Reims

Performance Rose Tangos | Pop Women Festival

Maison Commune du Chemin Vert 11 Place du 11 Novembre Reims Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

Rose Tangos est un chœur de femmes qui transforme l’expérience du cancer du sein en récit collectif. Trois comédiennes professionnelles et quatre patientes-comédiennes croisent leurs voix pour dire la peur, la colère, la fatigue… mais aussi la force, la résistance et la vie qui continue.

Spectacle de chair et de voix, il mêle danse, cris et rires pour créer un espace où l’intime devient collectif, un geste fort, sensible et profondément politique sur le corps, la sororité et la transformation. .

Maison Commune du Chemin Vert 11 Place du 11 Novembre Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Performance Rose Tangos | Pop Women Festival

L’événement Performance Rose Tangos | Pop Women Festival Reims a été mis à jour le 2026-02-20 par Reims Tourisme & Congrès