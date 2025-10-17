Performance sonore Pollinaria aux Musée des Beaux-Arts Angers
Performance sonore Pollinaria aux Musée des Beaux-Arts Angers vendredi 17 octobre 2025.
Performance sonore Pollinaria aux Musée des Beaux-Arts
14 rue du musée Angers Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2025-10-17 19:30:00
fin : 2025-10-17 20:15:00
2025-10-17
Performance sonore Pollinaria
Après 4 jours en immersion au sein de l’exposition de Miguel Chevalier Digital Floralia, Yan Shuai invitera le public à un voyage musical onirique en rythme avec la nature. .
14 rue du musée Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 00 musees@ville.angers.fr
