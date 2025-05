Performance sonore « Submersible » – Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Marseille 4e Arrondissement, 10 juin 2025 19:00, Marseille 4e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Performance sonore « Submersible » Mardi 10 juin 2025 à 19h. Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-10 19:00:00

fin : 2025-06-10

Date(s) :

2025-06-10

Rendez-vous au Muséum d’histoire naturelle de Marseille pour une performance sonore.

L’artiste SANDROT réalisera et finira sa performance graphique en couleur sur les deux fresques de baleine qu’elle réalise au Muséum d’histoire naturelle de Marseille dans le cadre de l’exposition temporaire « Océans ».

Samedi 31 mai 2025 de 14h30 à 15h30 et de 17h00 à 18h00

« Submersible » est un cinéma pour l’oreille joué en live ; une création hybride, à mi-chemin entre l’art acousmatique et la création radiophonique traditionnelle. Pluridisciplinaire par nature, ce spectacle sur les mondes sous-marins puise sa matière dans les enchevêtrements entre musique et narration.

La collaboration entre Nathalie Ong et Sébastien Béranger propose une approche originale et performative du concert électroacoustique.



Gratuit

Sur réservation et dans la limite des places disponibles museum@marseille.fr .

Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Boulevard Philippon

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us at Marseille?s Natural History Museum for a sound performance.

German :

Treffen Sie sich im Naturhistorischen Museum in Marseille zu einer Klangperformance.

Italiano :

Unitevi a noi al Museo di Storia Naturale di Marsiglia per una performance sonora.

Espanol :

Únase a nosotros en el Museo de Historia Natural de Marsella para disfrutar de un espectáculo sonoro.

L’événement Performance sonore « Submersible » Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-22 par Ville de Marseille