Performance Val Orée, hommage à Valaurie Place de l’église Valaurie

Performance Val Orée, hommage à Valaurie Place de l’église Valaurie samedi 20 septembre 2025.

Performance Val Orée, hommage à Valaurie

Place de l’église Place de l’Eglise Valaurie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Déambulation commentée autour du patrimoine architectural ancien et de la vie culturelle contemporaine suivie de la performance de Lise Pauton, contorsionniste contemporaine de renommée internationale.

.

Place de l’église Place de l’Eglise Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr

English :

Guided tour of ancient architectural heritage and contemporary cultural life, followed by a performance by internationally-renowned contemporary contortionist Lise Pauton.

German :

Kommentierter Spaziergang rund um das alte architektonische Erbe und das zeitgenössische kulturelle Leben, gefolgt von einer Performance von Lise Pauton, einer international bekannten zeitgenössischen Kontorsionistin.

Italiano :

Una visita guidata al patrimonio architettonico antico e alla vita culturale contemporanea della città, seguita da una performance di Lise Pauton, contorsionista contemporanea di fama internazionale.

Espanol :

Visita guiada por el patrimonio arquitectónico antiguo y la vida cultural contemporánea de la ciudad, seguida de una actuación de Lise Pauton, contorsionista contemporánea de fama internacional.

L’événement Performance Val Orée, hommage à Valaurie Valaurie a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes