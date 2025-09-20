Performance Val Orée, hommage à Valaurie Place de l’église Valaurie
Performance Val Orée, hommage à Valaurie Place de l’église Valaurie samedi 20 septembre 2025.
Performance Val Orée, hommage à Valaurie
Place de l’église Place de l’Eglise Valaurie Drôme
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Déambulation commentée autour du patrimoine architectural ancien et de la vie culturelle contemporaine suivie de la performance de Lise Pauton, contorsionniste contemporaine de renommée internationale.
Place de l’église Place de l’Eglise Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr
English :
Guided tour of ancient architectural heritage and contemporary cultural life, followed by a performance by internationally-renowned contemporary contortionist Lise Pauton.
German :
Kommentierter Spaziergang rund um das alte architektonische Erbe und das zeitgenössische kulturelle Leben, gefolgt von einer Performance von Lise Pauton, einer international bekannten zeitgenössischen Kontorsionistin.
Italiano :
Una visita guidata al patrimonio architettonico antico e alla vita culturale contemporanea della città, seguita da una performance di Lise Pauton, contorsionista contemporanea di fama internazionale.
Espanol :
Visita guiada por el patrimonio arquitectónico antiguo y la vida cultural contemporánea de la ciudad, seguida de una actuación de Lise Pauton, contorsionista contemporánea de fama internacional.
