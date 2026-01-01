Performance verso libre, happening flamenco Mucem Marseille 2e Arrondissement

Performance verso libre, happening flamenco

Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 14h30. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

Début : 2026-01-18 14:30:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Dans les espaces du musée avec María Moreno.

Verso libre, c’est la fièvre de danser, de danser n’importe où, de danser pour le plaisir, avec ou sans motivation, sans ambiguïté, à la recherche de nouveaux stimuli pour trouver de nouvelles formes.





A cette occasion, la bailaora (danseuse) s’attarde sur le son. Tous les lieux résonnent de manière authentique, évoquant la mémoire et contribuant à la lecture et à l’interprétation de l’espace lui-même. Ici comme ailleurs, l’espace sonore façonne le lieu, au même titre qu’une colonne, un plafond ou une corniche ; les corps aussi réagissent différemment selon les sons, et c’est là tout le défi que se lance María Moreno au cœur des collections du Mucem tout faire résonner, tout danser. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002

English :

Inside the museum with María Moreno.

