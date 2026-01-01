Performance verso libre, happening flamenco Mucem Marseille 2e Arrondissement
Performance verso libre, happening flamenco Mucem Marseille 2e Arrondissement dimanche 18 janvier 2026.
Performance verso libre, happening flamenco
Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 14h30. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 14:30:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Dans les espaces du musée avec María Moreno.
Verso libre, c’est la fièvre de danser, de danser n’importe où, de danser pour le plaisir, avec ou sans motivation, sans ambiguïté, à la recherche de nouveaux stimuli pour trouver de nouvelles formes.
A cette occasion, la bailaora (danseuse) s’attarde sur le son. Tous les lieux résonnent de manière authentique, évoquant la mémoire et contribuant à la lecture et à l’interprétation de l’espace lui-même. Ici comme ailleurs, l’espace sonore façonne le lieu, au même titre qu’une colonne, un plafond ou une corniche ; les corps aussi réagissent différemment selon les sons, et c’est là tout le défi que se lance María Moreno au cœur des collections du Mucem tout faire résonner, tout danser. .
Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Inside the museum with María Moreno.
