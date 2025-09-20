Performance Vidéoformes Complantation | Journées Européennes du Patrimoine 2025 Chapelle de l’Oratoire Clermont-Ferrand
Performance Vidéoformes Complantation | Journées Européennes du Patrimoine 2025
Chapelle de l’Oratoire 14 rue de l’Oratoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Début : 2025-09-20 17:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Deux vocalistes-loopers en face à face sur fonds d’images mouvantes.
English :
Two vocalist-loopers face off against a backdrop of moving images.
German :
Zwei Vokalistinnen und Looperinnen stehen sich vor dem Hintergrund bewegter Bilder gegenüber.
Italiano :
Due vocalist-loopers si fronteggiano su uno sfondo di immagini in movimento.
Espanol :
Dos vocalistas-loopers se enfrentan con un telón de fondo de imágenes en movimiento.
