Performance Vidéoformes Complantation | Journées Européennes du Patrimoine 2025 Chapelle de l’Oratoire Clermont-Ferrand

Performance Vidéoformes Complantation | Journées Européennes du Patrimoine 2025 Chapelle de l’Oratoire Clermont-Ferrand samedi 20 septembre 2025.

Performance Vidéoformes Complantation | Journées Européennes du Patrimoine 2025

Chapelle de l’Oratoire 14 rue de l’Oratoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Deux vocalistes-loopers en face à face sur fonds d’images mouvantes.

.

Chapelle de l’Oratoire 14 rue de l’Oratoire Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 17 02 17

English :

Two vocalist-loopers face off against a backdrop of moving images.

German :

Zwei Vokalistinnen und Looperinnen stehen sich vor dem Hintergrund bewegter Bilder gegenüber.

Italiano :

Due vocalist-loopers si fronteggiano su uno sfondo di immagini in movimento.

Espanol :

Dos vocalistas-loopers se enfrentan con un telón de fondo de imágenes en movimiento.

L’événement Performance Vidéoformes Complantation | Journées Européennes du Patrimoine 2025 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-08-26 par Clermont Auvergne Volcans