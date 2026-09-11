Performances des artistes orléanaises, Centre chorégraphique national d’Orléans, Orléans
dimanche 20 septembre 2026 · Centre chorégraphique national d'Orléans · Orléans
Informations pratiques
Performances des artistes orléanaises Dimanche 20 septembre, 16h00 Centre chorégraphique national d’Orléans Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Performances des artistes orléanaises :
• Christine Desfeuillet et Magali Souchard
• Rim Cividino
Centre chorégraphique national d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33238624100 https://ccn-orleans.com https://www.facebook.com/CCNOrleans/;https://www.instagram.com/ccnorleans/;http://vimeo.com/maudlepladec Fondé en 1995, le Centre Chorégraphique National d’Orléans est un lieu de création et de partage. Dirigé tout d’abord par Josef Nadj jusqu’en 2016, puis par Maud le Pladec de 2017 à 2024, il accueille aujourd’hui sa nouvelle direction le Collectif ÈS. Inscrit au sein du Théâtre d’Orléans auprès de la Scène nationale, du Centre dramatique national et le CADO, le CCNO contribue à la dynamique collective de ce quartier de la création favorisant le développement de projets créatifs et innovants au service des publics. A pied, vélo ou Parking Boulevard Aristide Briand.
Performances des artistes orléanaises :
© Robin Plus
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