Performances proposées par Le CIAM ( Centre International des Arts en Mouvement) Musée du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence samedi 20 septembre 2025.

Performances proposées par Le CIAM ( Centre International des Arts en Mouvement) Samedi 20 septembre, 11h00, 17h00 Musée du Pavillon de Vendôme Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

˚Carte blanche à Tarzana à 11h00 et 17h00.Durée 10 minutes.

Sur son trapèze, Tarzana danse dans l’espace suspendu, flirte avec le danger et sublime le vertige. Elle s’abandonne de tout son être dans une chorégraphie du risque, sans longe de sécurité face à laquelle le public retient son souffle.

˚ [How much we carry ?] Cirque immersif à 11h30 & 17h30. Durée 10 minutes

Deux acrobates et une perche géante en déséquilibre permanent. Avec “How much we carry ?”, la compagnie Cirque Immersif invite à ralentir et à se rencontrer autour d’un agrès atypique, la perche géante, en déséquilibre permanent.˚

Musée du Pavillon de Vendôme 34 Rue Celony, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Le Pavillon de Vendôme, la plus séduisante des folies héritées du Grand Siècle, fut édifié sur l'ordre de Louis de Mercoeur duc de Vendôme pour abriter ses amours passionnées avec Lucrèce de Forbin Solliès dite "la Belle du Canet". Entourée d'un somptueux jardin à la française, la façade principale du pavillon superpose les trois ordres classiques et est ornée de superbes atlantes baroques, de guirlandes de fruits et d'un mascaron qui aurait, dit-on, les traits de la Belle du Canet.

