Performé·es et Visite commentée avec Laurène Maréchal, curatrice de l’exposition Villa du Parc Centre d’art contemporain Annemasse

Performé·es et Visite commentée avec Laurène Maréchal, curatrice de l’exposition

Villa du Parc Centre d’art contemporain Parc Montessuit 12 rue de Genève Annemasse Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Performé·es et Visite commentée avec Laurène Maréchal, curatrice de l’exposition

Venez découvrir l’exposition Pelouse interdite de Flo Kasearu, avec une visite commentée par la curatrice, accompagnée d’un programme de performances en continu.

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Villa du Parc Centre d’art contemporain Parc Montessuit 12 rue de Genève Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 38 84 61 resa@villaduparc.org

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English : Guided tour with Laurène Maréchal, exhibition curator

Performances and guided tour with Laurène Maréchal, exhibition curator

Come and discover Flo Kasearu’s exhibition Pelouse interdite, with a guided tour by the curator, accompanied by a continuous program of performances.

L’événement Performé·es et Visite commentée avec Laurène Maréchal, curatrice de l’exposition Annemasse a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme des Monts du Genevois