Performé·es et Visite commentée avec Laurène Maréchal, curatrice de l’exposition Villa du Parc Centre d’art contemporain Annemasse
Performé·es et Visite commentée avec Laurène Maréchal, curatrice de l’exposition Villa du Parc Centre d’art contemporain Annemasse samedi 4 avril 2026.
Performé·es et Visite commentée avec Laurène Maréchal, curatrice de l’exposition
Villa du Parc Centre d’art contemporain Parc Montessuit 12 rue de Genève Annemasse Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Performé·es et Visite commentée avec Laurène Maréchal, curatrice de l’exposition
Venez découvrir l’exposition Pelouse interdite de Flo Kasearu, avec une visite commentée par la curatrice, accompagnée d’un programme de performances en continu.
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Villa du Parc Centre d’art contemporain Parc Montessuit 12 rue de Genève Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 38 84 61 resa@villaduparc.org
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English : Guided tour with Laurène Maréchal, exhibition curator
Performances and guided tour with Laurène Maréchal, exhibition curator
Come and discover Flo Kasearu’s exhibition Pelouse interdite, with a guided tour by the curator, accompanied by a continuous program of performances.
L’événement Performé·es et Visite commentée avec Laurène Maréchal, curatrice de l’exposition Annemasse a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme des Monts du Genevois
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