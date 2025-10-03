Performer la ville #1 Marseille 1er Arrondissement

vendredi 3 octobre 2025.

Performer la ville #1

Du 03/10 au 12/10/2025 du lundi au vendredi.

En fonction du programme. Différentes rues et places de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-10-03

fin : 2025-10-12

Par l’invention de ce nouveau temps fort appelé à s’annualiser, Lieux Publics affirme son soutien à une créativité vivace et la singularité de notre champ d’activités en espace public plus que jamais nécessaires.Enfants

Impromptu circassien, action participative, art relationnel, performance invisible ou mission infiltrée… Performer la Ville convie des écritures artistiques qui se glissent dans Marseille pour mieux surprendre et embarquer ses habitant·e·s.



Par l’inattendu, il s’agit de dérouter, questionner, intriguer, aviver, rassembler ; recréer du lien par l’artistique au sein d’espaces souvent empruntés, mais de plus en plus désincarnés et après des années d’empêchements sécuritaires et sanitaires cumulés.



Par l’invention de ce nouveau temps fort appelé à s’annualiser, Lieux Publics affirme son soutien à une créativité vivace et la singularité de notre champ d’activités en espace public plus que jamais nécessaires.



Des Catalans à la Belle de Mai, en passant par la Porte d’Aix, la Place Castellane, l’Estaque ou Saint-Barnabé, Marseille sera le lieu de surgissements. Pour accompagner ce programme artistique, en lien avec des partenaires complices de la Cité des arts de la rue — la FAI-AR et L’Échelle —, des rendez-vous seront proposés pour rencontrer les artistes, débriefer ensemble ce que nous aurons vu… ou ce que nous en rapporteront les autres !





Toutes les propositions du programme sont gratuites ! Attention, certains spectacles sont accessibles uniquement sur réservation. Consultez les modalités d’inscription sur les pages « Spectacle ».





Programmation



* Du vendredi 3 au dimanche 12 octobre, Gare Saint-Charles et environs « Légendes » La Vaste Entreprise

* Du mardi 7 au jeudi 9 octobre sur différentes places de Marseille « Esquisses » Cirque Immersif

* Du mardi 7 au vendredi 10 octobre dans différents quartiers de Marseille « L’invasion des bancs » Cie KRAK

* Du mercredi 8 au samedi 11 octobre, autour de la Porte d’Aix « Bunkai Station Jules Guesde » Cie Unevent

* Vendredi 10 et samedi 11 octobre, Vieux-Port/Canebière « Mission Roosevelt » Tony Clifton Circus

* Samedi 11 octobre à 11h30, place Castellane « Nous impliquer dans ce qui vient » Cie 1 WATT



* Samedi 11 octobre Clôture à la cité des arts de la rue

Pour clôturer cette 1e édition, Performer la Ville s’associe avec le pôle d’art visuel en espace public L’Échelle, basé à la Cité des arts de la rue, pour clôturer cette 1e édition. À l’issue d’une passation en 2024, le Collectif L’Échelle a repris le projet de l’association Lézarap’art, structure historique de la Cité des arts de la rue, afin de le faire évoluer vers un outil coopératif de créations visuelles en espace public. L’Échelle est un lieu de production et d’expérimentation, ainsi qu’un carrefour d’échanges et de partages.



À partir de 10h ouverture de l’exposition collective- performative Article R4323-63 regroupant les artistes emblématiques de L’Échelle ainsi que des artistes invité·es. Entourés de deux artistes accueillis en résidence et quelques proches complices, les artistes du Collectif L’Échelle souhaitent ouvrir un dialogue à travers ces créations choisies. Entre peintures, performances, sculptures, éditions et rencontres, « Article R4323-63 » présente un regard sur la création contemporaine in situ.

Cette exposition évoque la notion de prise de risques comme moteur de création, et de la nécessité de construire ses propres outils, afin de rester en mouvement dans un monde en émois.



À 16h30 table-ronde Arts visuels performer l’espace public , animée et modérée par Stéphanie Lemoine, journaliste et autrice spécialisée dans l’art urbain, suivi de la projection du film documentaire Juste Ici et Pas Ailleurs une histoire de Bien Urbain en présence de David Demougeot, directeur du festival Bien Urbain art dans (et avec) l’espace public , qui fête ses 10 ans.



À partir de 20h30 lancement de la soirée de clôture avec la présentation de la performance sonore et visuelle de Benoit Bottex x Oyo Miami. .

Différentes rues et places de Marseille Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 03 81 28 accueil@lieuxpublics.com

