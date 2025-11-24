Pergolesi, Stabat Mater Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Pergolesi, Stabat Mater

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 54 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-24 20:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-24

Œuvre d’un musicien de 26 ans condamné par la tuberculose, le Stabat Mater mêle les souffrances de la Vierge à celles de Pergolèse. Emmanuelle Haïm, artiste associée de l’Auditorium de Lyon, entoure ce chef-d’œuvre d’autres perles baroques napolitaines.

.

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

English :

the work of a 26-year-old musician condemned to tuberculosis, the Stabat Mater combines the sufferings of the Virgin with those of Pergolesi. Emmanuelle Haïm, associate artist of the Lyon Auditorium, surrounds this masterpiece with other Neapolitan Baroque gems.

German :

das Stabat Mater ist das Werk eines 26-jährigen Musikers, der an Tuberkulose erkrankte, und vereint die Leiden der Jungfrau Maria mit denen von Pergolesi. Emmanuelle Haïm, assoziierte Künstlerin des Auditorium de Lyon, umgibt dieses Meisterwerk mit anderen Perlen des neapolitanischen Barocks.

Italiano :

opera di un musicista ventiseienne condannato dalla tubercolosi, lo Stabat Mater unisce le sofferenze della Vergine a quelle di Pergolesi. Emmanuelle Haïm, artista associata dell’Auditorium di Lione, circonda questo capolavoro con altre gemme del barocco napoletano.

Espanol :

obra de un músico de 26 años condenado por la tuberculosis, el Stabat Mater combina los sufrimientos de la Virgen con los de Pergolesi. Emmanuelle Haïm, artista asociada del Auditorio de Lyon, rodea esta obra maestra de otras joyas del barroco napolitano.

