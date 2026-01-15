Perikoptô Salle de Variétés Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 21:00 – 22:30

Gratuit : non de 4€ à 8€ Plein tarif : 8€ / Réduit (-12 ans, demandeur d’emploi) : 6€ / Carte blanche : 4€ En famille, Personne en situation de handicap, Tout public

Julia est une mère de famille presque sans histoire, un jour, elle pète les plombs à France travail. Philippe Dorgeval homme politique et 1er ministre est rattrapé par des affaires de corruption. Ils n’ont apparemment rien en commun si ce n’est de vivre dans un monde au bord de la rupture. Ça vous rappelle quelque chose. Un spectacle de politique-fiction en forme de réveil méninges et qui met les poils.

Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

