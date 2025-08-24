Péripé’Cirque Idiofona de Joan Català Acrobaties sonores Saint-André-de-Cubzac

Dans le Grand Cubzaguais Saint-André-de-Cubzac Gironde

Un objet est idiophone dès lors qu’il émet un son à son état brut, par la vibration de son corps entier, sans être travaillé par la main humaine.

Idiòfona est une odyssée poético-métallique. Celle d’un personnage au destin marqué au fer rouge, directement amené de la biographie de l’interprète Joan Català. Ce spectacle est sa manière de forger sa voie à partir de la tradition qui lui colle aux semelles. À la dureté du métal, il y trouve de la légèreté. À ses sons glaçants, une harmonie. À sa froideur, de la convivialité. C’est bien tout ce que nous nous souhaitons pour cette ouverture de Péripé’Cirque 2026, cultiver ensemble la pluralité de nos regards sur le monde.

Âge à partir de 10 ans Durée 45 mn .

Dans le Grand Cubzaguais Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80

