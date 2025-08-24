Péripé’Cirque Monsieur Patate avec la Compagnie BaNCALE Lieu à déterminer Saint-André-de-Cubzac

Oyez, oyez, bienvenue à l’institut Patate coupez, changez, remplacez, telle est la devise !

Se séparer de nos membres obsolètes en faveur d’une évolution technologique et artistique, et pourquoi pas ? Karim Randé, amputé d’un pied suite à un accident acrobatique, s’est posé la question est-ce qu’on gagne à perdre un peu de soi ? Au-delà du corps, qu’est-ce qui ne reviendra plus ? Quelle poésie dans l’enlacement solidaire de deux corps aux possibles différents ? Il a pesé le pour et le contre, a testé toutes les prothèses imaginables et en a créé d’autres voici son spectacle, son contre-pied artistique aux préjugés des handicaps physiques.

Âge dès 7 ans Durée 1h .

Lieu à déterminer Latitude Nord Gironde Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80

