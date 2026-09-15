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AGENDA · Sainte-Pazanne

Perles Miyuki Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

mercredi 16 septembre 2026 · Maison Citoyenne · Sainte-Pazanne

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Maison Citoyenne
Adresse
47 rue de l'Hôtel de Ville
Ville
44680 Sainte-Pazanne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Sainte-Pazanne

Perles Miyuki

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Chaque semaine, Marylène, passionnée de bijoux en perles Miyuki, vous propose un atelier d’initiation pour fabriquer vos propres boucles d’oreilles ! 
Pratique :

les perles Myuki sont tissées selon un patron
niveau intermédiaire
atelier ados adultes
prix libre : pour info, un atelier nous coûte 3€ par personne
réservation indispensable ici
réservé aux adhérents de la Maison Citoyenne

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne   .

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83  coordinatrice.mc44@gmail.com

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English :

Every week, Marylène, who is passionate about Miyuki bead jewelry, offers a beginner’s workshop where you can make your own earrings!%A0

L’événement Perles Miyuki Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic

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