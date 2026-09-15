Perles Miyuki Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
mercredi 16 septembre 2026 · Maison Citoyenne · Sainte-Pazanne
Informations pratiques
Sainte-Pazanne
Perles Miyuki
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
Chaque semaine, Marylène, passionnée de bijoux en perles Miyuki, vous propose un atelier d’initiation pour fabriquer vos propres boucles d’oreilles !
Pratique :
les perles Myuki sont tissées selon un patron
niveau intermédiaire
atelier ados adultes
prix libre : pour info, un atelier nous coûte 3€ par personne
réservation indispensable ici
réservé aux adhérents de la Maison Citoyenne
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com
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English :
Every week, Marylène, who is passionate about Miyuki bead jewelry, offers a beginner’s workshop where you can make your own earrings!%A0
L’événement Perles Miyuki Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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