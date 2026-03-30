Perlic en fleurs Lac du Perlic Lons

Perlic en fleurs

Lac du Perlic Boulevard Blériot Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La traditionnelle fête des fleurs revient ! 60 exposants dont une vingtaine d’horticulteurs

Dans le décor bucolique du lac, de nombreuses activités sont prévues au fil de la journée. Durant la matinée des chants béarnais résonneront et un vin d’honneur sera partagé à 12h30. Un groupe musical assurera l’animation dans les allées l’après-midi. Le club ornithologique prendra également part à cet événement et proposera une exposition. Les enfants pourront profiter d’un stand de maquillage, et les plus curieux, contempler les manœuvres de bateaux téléguidés sur le lac. Sans oublier les précieux conseils des pépiniéristes présents sur place. On pourra aussi retrouver bijoux, épices, poterie, miel, jouets en bois, biscuits, etc. À noter qu’un service restauration sera proposé avec la présence de différents foodtrucks. .

Lac du Perlic Boulevard Blériot Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 77 20

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English : Perlic en fleurs

L’événement Perlic en fleurs Lons a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau