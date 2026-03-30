Perlic en fleurs Lac du Perlic Lons
Perlic en fleurs Lac du Perlic Lons dimanche 19 avril 2026.
Perlic en fleurs
Lac du Perlic Boulevard Blériot Lons Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
La traditionnelle fête des fleurs revient ! 60 exposants dont une vingtaine d’horticulteurs
Dans le décor bucolique du lac, de nombreuses activités sont prévues au fil de la journée. Durant la matinée des chants béarnais résonneront et un vin d’honneur sera partagé à 12h30. Un groupe musical assurera l’animation dans les allées l’après-midi. Le club ornithologique prendra également part à cet événement et proposera une exposition. Les enfants pourront profiter d’un stand de maquillage, et les plus curieux, contempler les manœuvres de bateaux téléguidés sur le lac. Sans oublier les précieux conseils des pépiniéristes présents sur place. On pourra aussi retrouver bijoux, épices, poterie, miel, jouets en bois, biscuits, etc. À noter qu’un service restauration sera proposé avec la présence de différents foodtrucks. .
Lac du Perlic Boulevard Blériot Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 77 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Perlic en fleurs
L’événement Perlic en fleurs Lons a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau
À voir aussi à Lons (Pyrénées-Atlantiques)
- Les petits touts Espace james Chambaud Lons 1 avril 2026
- Marché Lons 1 avril 2026
- Marché Lons 8 avril 2026
- Marché Lons 15 avril 2026
- Marché Lons 22 avril 2026