Permaculture au Jardin des Cabanes, Jardin des cabanes Argentonnay

Permaculture au Jardin des Cabanes

Jardin des cabanes Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La colporteuse vous propose un programme en plusieurs séances pour découvrir la permaculture, au Jardin des Cabanes, au fil des saisons.

Le 07/02: Introduction à la permaculture: atelier design et planification des cultures. .

Jardin des cabanes Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53 etre.argentonnay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Permaculture au Jardin des Cabanes

L’événement Permaculture au Jardin des Cabanes Argentonnay a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Bocage Bressuirais