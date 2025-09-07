Permaculture une boîte à outils pour vivre autrement La Chapelle-du-Bois

Permaculture une boîte à outils pour vivre autrement La Chapelle-du-Bois dimanche 7 septembre 2025.

Permaculture une boîte à outils pour vivre autrement

La Grande Raisandière La Chapelle-du-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Venez découvrir la permaculture avec cet atelier de découverte.

L’Ecole du Dimanche Alternatif est une collaboration entre l’Association de Permaculture du Perche et la Ferme en Permaculture de la Grande Raisandière. Elle propose des journées dédiées à la Permaculture et aux sujets liés

Gratuit, au chapeau. Le déjeuner est compris. Les stages sont financer par les dons. .

La Grande Raisandière La Chapelle-du-Bois 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 68 62 84 alexis@lagranderaisandiere.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Permaculture une boîte à outils pour vivre autrement La Chapelle-du-Bois a été mis à jour le 2025-08-28 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude