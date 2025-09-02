Permanance d’aide numérique Saint-Priest-les-Fougères

Permanance d’aide numérique Saint-Priest-les-Fougères mardi 2 septembre 2025.

Permanance d’aide numérique

213D rue du bourdon des pélerins Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Début : 2025-09-02

fin : 2025-09-16

2025-09-02 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-26

Si, vous aussi, vous vous sentez parfois démuni·e devant vos problèmes d’ordinateur, ne restez pas seul·e !

Sarah et Clément proposent une permanence numérique tous les mardi matin de 10h à 12h au tiers-lieu. Paramétrer un logiciel ou une appli, finaliser une mise à jour, rebooster une machine ralentie, ne sont que des exemples des petites réparations qui peuvent tout changer.

Venez avec votre ordinateur/tablette/smartphone, et discutons-en ! .

213D rue du bourdon des pélerins Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 09 83 37

English : Permanance d’aide numérique

If you too sometimes feel at a loss when faced with computer problems, don’t be alone!

Sarah and Clément offer a digital helpdesk every Tuesday morning from 10am to 12pm at the « tiers-lieu ».

German : Permanance d’aide numérique

Wenn auch Sie sich bei Computerproblemen manchmal hilflos fühlen, bleiben Sie nicht allein!

Sarah und Clément bieten jeden Dienstagmorgen von 10:00 bis 12:00 Uhr eine digitale Sprechstunde im tiers-lieu an.

Italiano :

Se anche voi a volte vi sentite impotenti di fronte ai problemi del computer, non siate soli!

Sarah e Clément offrono un helpdesk digitale ogni martedì mattina dalle 10 alle 12 presso il Centro per i Terzi.

Espanol : Permanance d’aide numérique

Si tú también te sientes a veces impotente ante los problemas informáticos, ¡no estés solo!

Sarah y Clément ofrecen un servicio de ayuda digital todos los martes por la mañana, de 10.00 a 12.00, en el Centro de Terceros.

L’événement Permanance d’aide numérique Saint-Priest-les-Fougères a été mis à jour le 2025-08-16 par Isle-Auvézère