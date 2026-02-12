Permanence à la gravière de la Maladrerie à Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault

Permanence à la gravière de la Maladrerie à Saint-Julien-du-Sault

Graviere de la Maladrerie à Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault Yonne

Tarif :

Date :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

En juin 2016, la commune de Saint-Julien-du-Sault et la LPO BFC dans l’Yonne ont signé une convention pour gérer, à des fins de protection et de gestion écologique, le site de la gravière de la Maladrerie, d’une superficie de plus de 10 ha, lequel accueille de nombreux oiseaux d’eau et plus particulièrement de nombreux canards, fuligules, sarcelles et grèbes.

RDV à l’observatoire tous les 4e dimanches de chaque mois, de 14 h à 17 h à l’observatoire de la gravière de la Maladrerie. Plus d’infos au 06 79 03 32 05. Réservation non nécessaire. .

Graviere de la Maladrerie à Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 03 32 05

English : Permanence à la gravière de la Maladrerie à Saint-Julien-du-Sault

