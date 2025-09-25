Permanence Administrative Pindères

Permanence Administrative Pindères jeudi 25 septembre 2025.

Permanence Administrative

Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Permanence administrative

Nous vous offrons aide et conseils pour vos démarches administratives (impôts, retraite, sécu…) .

Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com

English : Permanence Administrative

German : Permanence Administrative

Italiano :

Espanol : Permanence Administrative

L’événement Permanence Administrative Pindères a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Coteaux et Landes de Gascogne