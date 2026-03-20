Permanence Architecte des Bâtiments de France

À domicile Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-05-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-05-15 2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21 2026-09-18 2026-10-16 2026-11-20 2026-12-18 2027-01-15 2027-02-19 2027-03-19 2027-04-16

Architectes des Bâtiments de France répond aux questions des propriétaires. Gratuit. .

À domicile Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 15 44

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English : Permanence Architecte des Bâtiments de France

L’événement Permanence Architecte des Bâtiments de France Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE