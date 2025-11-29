Permanence au dortoir, Grues cendrées

Parking étang Purais (D32) Lingé Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 16:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Dans le cadre du week-end Grues, une permanence au dortoir de l’étang Purais sera proposée par la Réserve de Chérine.

Depuis quelques années, certaines des nombreuses Grues hivernant en Brenne viennent quotidiennement en dortoir sur l’étang Purais. Venez apprécier le plaisir d’observer ces oiseaux majestueux sur les rives de ce bel étang. .

Parking étang Purais (D32) Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

As part of the crane weekend, the Chérine Reserve will be offering a permanent presence at the Purais Pond dormitory.

German :

Im Rahmen des Kranichwochenendes wird vom Réserve de Chérine ein Bereitschaftsdienst am Schlafplatz des Étang Purais angeboten.

Italiano :

Nell’ambito del weekend delle gru, la Riserva di Chérine offrirà una presenza permanente nel dormitorio di Purais Pond.

Espanol :

En el marco del fin de semana de las grullas, la Reserva de Chérine ofrecerá una presencia permanente en la residencia de Purais Pond.

L’événement Permanence au dortoir, Grues cendrées Lingé a été mis à jour le 2025-11-06 par Destination Brenne