Permanence AVF TARBES Tarbes

TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-11-14 14:15:00

fin : 2025-11-14 17:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Vous êtes nouvel arrivant dans notre ville ou ses environs ?

Venez rencontrer l’association Accueil des Villes Françaises Tarbes et Bigorre lors d’une permanence exceptionnelle dans nos locaux !

TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr

English :

Are you a newcomer to our town or the surrounding area?

Come and meet the Accueil des Villes Françaises Tarbes et Bigorre association at a special event on our premises!

German :

Sind Sie neu in unserer Stadt oder ihrer Umgebung?

Treffen Sie den Verein Accueil des Villes Françaises Tarbes et Bigorre bei einer außergewöhnlichen Sprechstunde in unseren Räumlichkeiten!

Italiano :

Siete nuovi arrivati nella nostra città o nei dintorni?

Venite a conoscere l’associazione Accueil des Villes Françaises Tarbes et Bigorre in occasione di uno dei nostri eventi speciali!

Espanol :

¿Es usted un recién llegado a nuestra ciudad o a sus alrededores?

Venga a conocer a la asociación Accueil des Villes Françaises Tarbes et Bigorre en uno de nuestros eventos especiales

