Permanence AVF TARBES Tarbes
Permanence AVF TARBES Tarbes vendredi 14 novembre 2025.
Permanence AVF
TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 14:15:00
fin : 2025-11-14 17:00:00
Date(s) :
2025-11-14
Vous êtes nouvel arrivant dans notre ville ou ses environs ?
Venez rencontrer l’association Accueil des Villes Françaises Tarbes et Bigorre lors d’une permanence exceptionnelle dans nos locaux !
.
TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr
English :
Are you a newcomer to our town or the surrounding area?
Come and meet the Accueil des Villes Françaises Tarbes et Bigorre association at a special event on our premises!
German :
Sind Sie neu in unserer Stadt oder ihrer Umgebung?
Treffen Sie den Verein Accueil des Villes Françaises Tarbes et Bigorre bei einer außergewöhnlichen Sprechstunde in unseren Räumlichkeiten!
Italiano :
Siete nuovi arrivati nella nostra città o nei dintorni?
Venite a conoscere l’associazione Accueil des Villes Françaises Tarbes et Bigorre in occasione di uno dei nostri eventi speciali!
Espanol :
¿Es usted un recién llegado a nuestra ciudad o a sus alrededores?
Venga a conocer a la asociación Accueil des Villes Françaises Tarbes et Bigorre en uno de nuestros eventos especiales
L’événement Permanence AVF Tarbes a été mis à jour le 2025-10-20 par OT de Tarbes|CDT65