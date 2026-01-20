Permanence AVF TARBES Tarbes

Permanence AVF

TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-02 10:00:00

fin : 2026-02-02 12:00:00

2026-02-02

Vous êtes nouvel arrivant dans notre ville ou ses environs ?

Venez rencontrer l’association Accueil des Villes Françaises Tarbes et Bigorre lors d’une permanence exceptionnelle dans nos locaux !

TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr

English :

Are you a newcomer to our town or the surrounding area?

Come and meet the Accueil des Villes Françaises Tarbes et Bigorre association at a special event on our premises!

