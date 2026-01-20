Permanence AVF TARBES Tarbes
Permanence AVF TARBES Tarbes lundi 2 février 2026.
Permanence AVF
TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 10:00:00
fin : 2026-02-02 12:00:00
Date(s) :
2026-02-02
Vous êtes nouvel arrivant dans notre ville ou ses environs ?
Venez rencontrer l’association Accueil des Villes Françaises Tarbes et Bigorre lors d’une permanence exceptionnelle dans nos locaux !
.
TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr
English :
Are you a newcomer to our town or the surrounding area?
Come and meet the Accueil des Villes Françaises Tarbes et Bigorre association at a special event on our premises!
