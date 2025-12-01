Permanence avocat·e – Décembre 2025 Le Solilab Nantes

Un créneau d’une heure avec un.e avocat.e du barreau de Nantes

Avec Me Sandrine Le Cocq, avocate en droit des sociétés

Gratuit pour les adhérent.es

Offre réservée aux adhérent·es Ecossolies. Pour adhérer : [https://ecossolies.fr/presentation/adhesion/](https://ecossolies.fr/presentation/adhesion/)

https://www.helloasso.com/associations/les-ecossolies/evenements/01-12-2025-permanence-avocat-14h-17h-societes

Le Solilab Nantes Île de Nantes Nantes 44200 Loire-Atlantique