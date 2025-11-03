Permanence avocat·e – novembre 2025 Le Solilab Nantes

Permanence avocat·e – novembre 2025 Le Solilab Nantes Lundi 3 novembre, 14h00 Gratuit pour les adhérent.es

Un créneau d’une heure avec un.e avocat.e du barreau de Nantes

Avec Me Goulven Le Ny, avocat spécialisé dans le droit public et l’immobilier.

Offre réservée aux adhérent·es Ecossolies. Pour adhérer : [https://ecossolies.fr/presentation/adhesion/](https://ecossolies.fr/presentation/adhesion/)

Début : 2025-11-03T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-03T17:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/les-ecossolies/evenements/03-11-2025-permanence-avocat-14h-17h-public-immobilier

Le Solilab Nantes Île de Nantes Nantes 44200 Loire-Atlantique