Permanence Bilan Santé Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Permanence Bilan Santé Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-09 17:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Un espace pour parler santé en toute confiance, simplement et sans jugement. Temps d’écoute, d’orientation et de solution pour votre santé. Un rendez-vous simple pour avancer sereinement dans vos démarches santé.

Ouvert à tous, gratuit et sans rendez-vous, le tiers-lieu jeunesse O’34 accueille les jeunes toute l’année. Animations, ressources (orientation, citoyenneté, mobilité…), accompagnement de projets avec l’INFOLAB et la Maison des étudiants un espace central pour informer et soutenir la jeunesse. .

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

A place to talk about health in complete confidence, simply and without judgment. A time for listening, guidance and solutions for your health. A simple appointment to help you move forward with peace of mind.

