Permanence borne à déchets alimentaires, Place Aristide Briand, Lormont
Permanence borne à déchets alimentaires, Place Aristide Briand, Lormont samedi 25 avril 2026.
Permanence borne à déchets alimentaires Samedi 25 avril, 09h00 Place Aristide Briand Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Votre borne à déchets alimentaires n’attend plus que vous !
Vous souhaitez vous lancer dans le tri de vos déchets alimentaires mais vous n’avez pas encore votre kit ?
Rendez-vous lors de nos permanences pour découvrir comment utiliser les bornes à déchets alimentaires près de chez vous et surtout récupérer votre kit de démarrage gratuit (bioseau, guide pratique et sacs kraft).
Ce sera aussi l’occasion de poser toutes vos questions sur le tri de vos déchets et de bénéficier de conseils et d’accompagnement dans ce nouveau geste simple et utile pour l’environnement.
Passez nous voir : on vous explique tout et on vous équipe pour démarrer facilement !
Place Aristide Briand Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-trie-je-valorise/dechets-alimentaires »}]
Vous habitez en ville et souhaitez valoriser vos déchets alimentaires ? Votre borne à déchets alimentaires n’attend plus que vous ! Récupérez votre kit de démarrage gratuit et lancez-vous ! déchets alimentaires tri des déchets
JB Mengès – Bordeaux Métropole
À voir aussi à Lormont (Gironde)
- Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Lormont, Lormont 21 avril 2026
- Super balade Sur l’eau et dans les nuages Lormont Gironde 1 mai 2026
- Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Lormont, Lormont 5 mai 2026
- Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Lormont, Lormont 2 juin 2026
- Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Lormont, Lormont 16 juin 2026