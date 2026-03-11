PERMANENCE COLLECTIVE : Accès aux droits Maison de quartier La Bellangerais Rennes Jeudi 12 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Un temps d’information et d’échange autour des aides et dispositifs accessibles aux femmes.

Pour mieux comprendre vos droits, poser vos questions et savoir vers qui vous tourner pour vos démarches

Jeudi 12 mars de 14h à 15h30

Maison de quartier La Bellangerais

️ Gratuit – sur inscription à l’accueil de la Maison de Quartier Bellangerais ou au 02 99 27 21 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T15:30:00.000+01:00

1

02 99 27 21 10

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



