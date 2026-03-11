PERMANENCE COLLECTIVE : Accès aux droits Maison de quartier La Bellangerais Rennes
gratuit
Un temps d’information et d’échange autour des aides et dispositifs accessibles aux femmes.
Pour mieux comprendre vos droits, poser vos questions et savoir vers qui vous tourner pour vos démarches
Maison de quartier La Bellangerais
️ Gratuit – sur inscription à l’accueil de la Maison de Quartier Bellangerais ou au 02 99 27 21 10
Début : 2026-03-12T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-12T15:30:00.000+01:00
02 99 27 21 10
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine