Permanence Comment adapter son logement ? Perte d’autonomie, situation de handicap Couches

Espace France Services Mairie Place de l’hôtel de ville Couches Saône-et-Loire
Début : 2025-11-25 09:30:00
fin : 2025-11-25 12:30:00
2025-11-25
Vous avez un projet dans une commune du Grand Autunois Morvan ?
Vous avez besoin d’informations et de conseils spécifiques ?
Une permanence dédiée à l’adaptation de votre logement en cas de perte d’autonomie et/ou de situation de handicap, est organisée près de chez vous, sur rendez-vous.
En collaboration avec les professionnels du CAUE 71 et de l’Association AILES.
Ce service est gratuit, neutre et indépendant. .
Espace France Services Mairie Place de l’hôtel de ville Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 52 contact@grandautunoismorvan.fr
