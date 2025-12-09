Permanence Comment adapter son logement ? Perte d’autonomie, situation de handicap Épinac

Permanence Comment adapter son logement ? Perte d’autonomie, situation de handicap

Espace France Services Mairie Place Charles de Gaulle Épinac Saône-et-Loire

2025-12-09 14:00:00

2025-12-09 17:00:00

2025-12-09

Vous avez un projet dans une commune du Grand Autunois Morvan ?

Vous avez besoin d’informations et de conseils spécifiques ?

Une permanence dédiée à l’adaptation de votre logement en cas de perte d’autonomie et/ou de situation de handicap, est organisée près de chez vous, sur rendez-vous.

En collaboration avec les professionnels du CAUE 71 et de l’Association AILES.

Ce service est gratuit, neutre et indépendant. .

Espace France Services Mairie Place Charles de Gaulle Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 52 contact@grandautunoismorvan.fr

