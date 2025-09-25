Permanence « Comment adapter son logement ? Perte d’autonomie, situation de handicap » Espace France Services Étang-sur-Arroux

Permanence « Comment adapter son logement ? Perte d’autonomie, situation de handicap » Espace France Services Étang-sur-Arroux jeudi 25 septembre 2025.

Permanence « Comment adapter son logement ? Perte d’autonomie, situation de handicap »

Espace France Services 2 bis rue d’Autun Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 14:00:00

fin : 2025-09-25 17:00:00

Date(s) :

2025-09-25

Vous avez un projet dans une commune du Grand Autunois Morvan ?

Vous avez besoin d’informations et de conseils spécifiques ?

Une permanence dédiée à l’adaptation de votre logement en cas de perte d’autonomie et/ou de situation de handicap, est organisée près de chez vous, sur rendez-vous.

En collaboration avec les professionnels du CAUE 71 et de l’Association AILES.

Vous pouvez prendre RDV en ligne sur notre site internet ou au par téléphone.

Ce service est gratuit, neutre et indépendant. .

Espace France Services 2 bis rue d’Autun Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 52 contact@grandautunoismorvan.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Permanence « Comment adapter son logement ? Perte d’autonomie, situation de handicap » Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2025-09-18 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II