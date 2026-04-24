Permanence Conseil en Eco-Habitat, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau

Permanence Conseil en Eco-Habitat Samedi 13 juin, 09h00 Maison des transitions et de l’habitat Finistère

sur rendez-vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

« Et si votre maison respectait autant la planète que vos envies ? Face aux défis environnementaux d’aujourd’hui, nous vous proposons des solutions de construction écologique et durable. Isolation naturelle, matériaux responsables, réduction de l’empreinte carbone : chaque détail compte pour bâtir un avenir meilleur. Besoin d’un accompagnement ou d’explications techniques ? Nous sommes là pour vous guider, pas à pas, vers un projet qui allie respect de l’environnement et confort de vie. »

Maison des transitions et de l’habitat 1 rue victor schoelcher 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@approche-ecohabitat.org »}]

« Envie d’une construction écologique qui vous ressemble ? Nous vous accompagnons pour concevoir un projet respectueux de l’environnement. Des questions techniques? Nous sommes là pour vous expliquer. Approche éco-habitat