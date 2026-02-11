Permanence Conseil en gestion d’entreprise Troyes
mercredi 4 mars 2026.
Permanence Conseil en gestion d’entreprise
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2026-03-04 09:00:00
fin : 2026-03-04 11:00:00
Date(s) :
2026-03-04
Vous avez des questions ? Le cabinet Numéral vous propose un rendez-vous individuel avec un expert au Rucher Créatif !
Profitez de cet échange personnalisé pour faire le point et repartir avec des conseils concrets pour développer votre activité. .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
L’événement Permanence Conseil en gestion d’entreprise Troyes a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne