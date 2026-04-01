Permanence conseillère numérique Médiathèque de Bletterans Bletterans
Permanence conseillère numérique Médiathèque de Bletterans Bletterans mardi 21 avril 2026.
Bletterans
Permanence conseillère numérique
Médiathèque de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21 12:00:00
Date(s) :
2026-04-21
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Médiathèque de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr
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English : Permanence conseillère numérique
L’événement Permanence conseillère numérique Bletterans a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme JurAbsolu
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