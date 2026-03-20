Permanence conseillère numérique Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

Permanence conseillère numérique

Place Jean Jaurès Médiathèque Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 09:00:00

fin : 2027-04-14 11:45:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-05-13 2026-06-10 2026-09-09 2026-10-14 2026-11-11 2026-12-09 2027-01-13 2027-02-10 2027-03-10 2027-04-14

Aide aux démarches administratives et numériques. Des ateliers informatiques collectifs ou individuels sont également proposés gratuitement sur rendez-vous. .

Place Jean Jaurès Médiathèque Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 49 51

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English : Permanence conseillère numérique

L’événement Permanence conseillère numérique Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE