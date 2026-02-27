Permanence conseillère numérique Médiathèque de Voiteur Voiteur

Permanence conseillère numérique

Médiathèque de Voiteur 2 Rue des Masses Voiteur Jura

Gratuit

Un petit coup de pouce numérique ? Venez nous voir, c’est simple et convivial ! On vous accompagne à votre rythme

Comprendre et utiliser vos outils numériques

Naviguer en ligne sereinement

Répondre à toutes vos questions, dans la mesure du possible, grandes ou petites .

Médiathèque de Voiteur 2 Rue des Masses Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr

