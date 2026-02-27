Permanence conseillère numérique Médiathèque de Voiteur Voiteur
Permanence conseillère numérique Médiathèque de Voiteur Voiteur mardi 28 avril 2026.
Permanence conseillère numérique
Médiathèque de Voiteur 2 Rue des Masses Voiteur Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-28 10:00:00
fin : 2026-04-28 12:00:00
2026-04-28
Un petit coup de pouce numérique ? Venez nous voir, c’est simple et convivial ! On vous accompagne à votre rythme
Comprendre et utiliser vos outils numériques
Naviguer en ligne sereinement
Répondre à toutes vos questions, dans la mesure du possible, grandes ou petites .
Médiathèque de Voiteur 2 Rue des Masses Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr
L’événement Permanence conseillère numérique Voiteur a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme JurAbsolu