Permanence & Conseils en mobilité Le lien 26 Dieulefit

Le lien 26 10 rue de l’horloge Dieulefit Drôme
Début : 2026-03-13 09:00:00
fin : 2026-03-13 12:00:00
2026-03-13
Vous avez des difficultés pour vous déplacer ou des questions sur les solutions de mobilité près de chez vous ?
Un conseiller mobilité vous accueille pour échanger et vous aider à trouver une solution adaptée à votre situation.
Le lien 26 10 rue de l’horloge Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 82 97 37 laurent.watine@dromolib.fr
English :
Are you having trouble getting around, or do you have questions about mobility solutions in your area?
A mobility advisor will welcome you to discuss and help you find a solution adapted to your situation.
