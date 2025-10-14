Permanence Consultation en Biorésonance Saint-Pierre-de-Frugie

Permanence Consultation en Biorésonance Saint-Pierre-de-Frugie mardi 14 octobre 2025.

Permanence Consultation en Biorésonance

Le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

2025-10-14 2025-11-11 2025-12-09

Qu’est-ce que la biorésonance?

Partant du postulat que le cerveau et les organes communiquent entre-eux avec des fréquences vibratoires spécifiques, la biorésonance utilise un appareil qui détecte les déséquilibres vibratoires du corps et qui permet d’envoyer des fréquences correctrices.

Que ce soit en prévention pour mieux connaître vos fragilités et vos forces, ou pour rééquilibrer un organisme durement éprouvé, la biorésonance vise à vous redonner le pouvoir sur votre santé en stimulant l’auto-réparation cellulaire et en vous faisant prendre conscience de la manière dont votre organisme fonctionne.

Une séance dure environ une heure. Nous commençons par un bilan vibratoire. En fonction du résultat et de vos attentes, je réalise le rééquilibrage d’un ou plusieurs organes.

Cette pratique est également réalisable pour des animaux, à distance. .

Le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 97 78 81

English : Permanence Consultation en Biorésonance

What is bioresonance?

Based on the premise that the brain and organs communicate with each other using specific vibratory frequencies, bioresonance uses a device that detects vibratory imbalances in the body and sends out corrective frequencies.

German : Permanence Consultation en Biorésonance

Was ist Bioresonanz?

Die Bioresonanz beruht auf der Annahme, dass das Gehirn und die Organe mit bestimmten Schwingungsfrequenzen miteinander kommunizieren.

Italiano :

Che cos’è la biorisonanza?

Partendo dal presupposto che il cervello e gli organi comunicano tra loro utilizzando specifiche frequenze vibrazionali, la biorisonanza utilizza un dispositivo che rileva gli squilibri vibrazionali del corpo e invia frequenze correttive.

Espanol : Permanence Consultation en Biorésonance

¿Qué es la biorresonancia?

Basada en la premisa de que el cerebro y los órganos se comunican entre sí mediante frecuencias vibratorias específicas, la biorresonancia utiliza un aparato que detecta los desequilibrios vibratorios del cuerpo y envía frecuencias correctoras.

