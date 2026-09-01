Informations pratiques

La Ferté-Bernard

Permanence conviviale LGBTI+

Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 16:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

avec l’association Homogène – entrée libre

Comme chaque mois, la permanence vise à rencontrer le public, le mettre en lien avec des ressources ou répondre à d’éventuelles questions. Les personnes LGBTI+ et les alliés sont les bienvenus ! .

Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com

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English :

L’événement Permanence conviviale LGBTI+ La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-09-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude