Permanence conviviale LGBTI+ La Ferté-Bernard
vendredi 18 septembre 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Permanence conviviale LGBTI+
Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 16:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
avec l’association Homogène – entrée libre
Comme chaque mois, la permanence vise à rencontrer le public, le mettre en lien avec des ressources ou répondre à d’éventuelles questions. Les personnes LGBTI+ et les alliés sont les bienvenus ! .
Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
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English :
L’événement Permanence conviviale LGBTI+ La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-09-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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