Permanence CRIT Interim pour Ménissez Agence AULNOYE-AYMERIES Aulnoye-Aymeries

Permanence CRIT Interim pour Ménissez Mercredi 19 novembre, 07h00 Agence AULNOYE-AYMERIES Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T07:00:00+01:00 – 2025-11-19T08:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T07:00:00+01:00 – 2025-11-19T08:00:00+01:00

Venez rencontrer l’agence intérimaire CRIT Maubeuge qui recrute pour le compte de l’entreprise Ménissez sur les postes suivants : Boulanger industriel Cariste avec caces 1/3/5 à jour Opérateur de production agro-alimentaire Agent de conditionnement agro-alimentaire Travail posté en 3×8 Astreintes certains week-end et jours fériés

Entretien individuel de 6 à 8mn Vous munir d’un CV à jour Merci de vous présenter dans le créneau horaire noté sur votre invitation

Agence AULNOYE-AYMERIES 59620 Aulnoye-Aymeries Aulnoye-Aymeries 59620 Nord Hauts-de-France

