Permanence culture Italienne Maison de la vie associative et citoyenne du 7ème Paris

Le COM.IT.ES. Parigi (Comité des Italiens à l’étranger) a le plaisir de vous annoncer deux nouvelles permanences dans le 7ème arrondissement réservées aux citoyens italiens résidents dans la circonscription consulaire de Paris. Nous serons heureux de vous accueillir à la Maison des Associations pour vous orienter sur les services consulaires et les procédures administratives, ainsi que les activités des associations italiennes à Paris. Les permanences sont tenues bénévolement par les membres du Comité.

Pour répondre utilement à vos questions, merci de bien vouloir préciser dans votre réservation l’objet du rendez-vous.

Il COM.IT.ES. Parigi (Comitato degli Italiani all’Estero) è lieto di annunciare due nuove permanenze nel 7ème arrondissement riservate ai cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare di Parigi. Saremo lieti di accogliervi presso la Maison des Associations per fornire orientamento sui servizi consolari e le procedure amministrativi, così come sulle numerose attività della rete associativa italiana a Parigi. Le permanenze sono tenute dai consiglieri del Comitato a titolo gratuito.

Siete pregati di specificare nella mail di prenotazione l’oggetto del vostro appuntamento al fine di ricevere risposte e informazioni adeguate.

Permanence sur la culture italienne, uniquement sur rendez-vous !

Le samedi 28 mars 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Envoyez-nous un mail pour vous inscrire à : contatti@comitesparigi.fr

Public jeunes et adultes.

Maison de la vie associative et citoyenne du 7ème 4 rue Amélie 75007 Paris

contatti@comitesparigi.fr



