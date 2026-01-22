Permanence de conseils en architecture, paysage et urbanisme • Saint-Zacharie Mairie Saint-Zacharie
Permanence de conseils en architecture, paysage et urbanisme • Saint-Zacharie
Vendredi 10 avril 2026 de 14h à 17h.
Rendez-vous possibles entre 14h et 17h.
Vendredi 26 juin 2026 de 14h à 17h.
Rendez-vous possibles entre 14h et 17h.
Vendredi 6 novembre 2026 de 14h à 17h.
Rendez-vous possibles entre 14h et 17h. Mairie 1 cours Louis Blanc Saint-Zacharie Var
Besoin d’un conseil sur un projet de construction, de rénovation, d’agrandissement ou d’aménagement extérieur ?
Si vous êtes un habitant varois* du territoire du Parc de la Sainte-Baume, rencontrez gratuitement des architectes et paysagistes du CAUE Var.
D’une durée de 30 à 45min, les permanences sont assurées par des architectes, des paysagistes et des urbanistes professionnels.
Afin de préparer au mieux votre rendez-vous, n’hésitez pas à consulter le document d’urbanisme en vigueur sur votre commune et munissez-vous de photographies et de plans (qu’ils soient dessinés par des architectes ou griffonnés sur une feuille) pour nous aider à mieux appréhender votre projet et vos envies.
Retrouvez toutes les dates et lieux des permanences sur l’agenda du Parc www.pnr-saintebaume.fr
Inscrivez-vous dès à présent !
* Communes concernées Belgentier Brignoles Evenos Garéoult La Cadière d’Azur La Celle La Roquebrussanne Le Beausset Le Castellet Mazaugues Méounes-lès-Montrieux Nans-les-Pins Néoules Plan d’Aups Sainte-Baume Pourcieux Pourrières Riboux Rougiers Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Saint-Zacharie Signes Solliès-Toucas & Tourves .
Mairie 1 cours Louis Blanc Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 22 65 75
English:
Need advice on a construction, renovation, extension or landscaping project?
