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Permanence de généalogie Cloyes-les-Trois-Rivières

samedi 19 septembre 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières

Permanence de généalogie Cloyes-les-Trois-Rivières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
2 bis rue Péan
Ville
28220 Cloyes-les-Trois-Rivières
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Cloyes-les-Trois-Rivières

Permanence de généalogie

2 bis rue Péan Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Permanence de généalogie de la Société d’Histoire et de Généalogie de Cloyes pour accueillir les personnes intéressées par l’histoire et la recherche de leurs origines.
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2 bis rue Péan Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 70 98 51 35  geneacloy@orange.fr

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English :

Genealogy office of the Cloyes Society of History and Genealogy, open to welcome anyone interested in history and researching their family origins.

L’événement Permanence de généalogie Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-09-03 par OT GRAND CHATEAUDUN

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