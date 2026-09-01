Permanence de généalogie Cloyes-les-Trois-Rivières
samedi 19 septembre 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Permanence de généalogie
2 bis rue Péan Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Permanence de généalogie de la Société d’Histoire et de Généalogie de Cloyes pour accueillir les personnes intéressées par l’histoire et la recherche de leurs origines.
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2 bis rue Péan Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 70 98 51 35 geneacloy@orange.fr
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English :
Genealogy office of the Cloyes Society of History and Genealogy, open to welcome anyone interested in history and researching their family origins.
L’événement Permanence de généalogie Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-09-03 par OT GRAND CHATEAUDUN
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