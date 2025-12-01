Permanence de la conseillère numérique Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
Permanence de la conseillère numérique Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët mercredi 17 décembre 2025.
Permanence de la conseillère numérique
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
2025-12-17
La conseillère numérique vous accompagne dans l’apprentissage du numérique au quotidien pour devenir autonome et vous guide dans vos démarches.
Rendez-vous individuels et personnalisés de 1h.
Sur inscription au 02.98.96.22.53 ou auprès des médiathécaires. .
