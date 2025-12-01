Permanence de la conseillère numérique Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Permanence de la conseillère numérique

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

2025-12-17

La conseillère numérique vous accompagne dans l’apprentissage du numérique au quotidien pour devenir autonome et vous guide dans vos démarches.

Rendez-vous individuels et personnalisés de 1h.

Sur inscription au 02.98.96.22.53 ou auprès des médiathécaires. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

